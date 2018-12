Liverpool rouwt om overleden Peter Thompson

Thompson kwam in ruim vierhonderd wedstrijden tot 54 doelpunten. De zestienvoudig international van Engeland won met Liverpool drie landstitels (1964, 1966 en 1973) en de eerste FA Cup ooit van de club in 1965. Thompson verhuisde tijdens het seizoen 1973-1974 naar Bolton Wanderers en miste daardoor de grote Europese successen van Liverpool in de daaropvolgende jaren. Voor het WK van 1966, door de Engelsen in eigen land gewonnen, viel de linksbuiten op het laatste moment af.