Liverpool-trainer Jürgen Klopp denkt al aan transfers: ‘Duidelijk dat we daar aan moeten werken’

Liverpool staat achtste in de Premier League. Een plek bij de beste vier geeft recht op deelname aan het lucratieve clubtoernooi. ,,Het spijt me dat ik op dit moment niet met zekerheid kan zeggen dat we in de Champions League terecht gaan komen. Maar we blijven ervoor vechten en het is nog niet gedaan”, aldus Klopp.

,,Maar het is duidelijk dat we nu al aan transfers moeten werken, ongeacht op welke positie we eindigen en in welke competitie we terechtkomen. We hebben vijf jaar op een rij Champions League-voetbal gespeeld en dat heeft veel geld opgeleverd”, zei de trainer.

Investeringen

,,We hebben de tribunes vergroot, we hebben het trainingscomplex aangepast en de club staat er goed voor. Maar er zijn een paar mensen die wat meer zijn gaan investeren en dat kunnen we niet negeren.” Klopp doelt daarmee onder meer op de overname van Newcastle United en de investeringen die bijvoorbeeld Manchester United heeft gedaan.



Liverpool won de Champions League in 2019. Tottenham Hotspur werd in de finale met 2-0 verslagen. Dit seizoen zijn The Reds ook nog in de race om de titel, al wordt dat een zeer lastig verhaal. De heenwedstrijd in de achtste finales tegen Real Madrid ging op Anfield ruim verloren (2-5).

