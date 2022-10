Liverpool-trainer Jürgen Klopp ziet geen concurrentie voor Manchester City: ‘Beste team ter wereld’

,,Zelfs toen hij nog heel jong was, kon je zien dat het potentieel waanzinnig was. We waren al behoorlijk druk aan het nadenken over hem: hoe kun je hem uitschakelen? Maar hij scoort toch wel”, aldus Klopp. ,,Fysiek zet hij nieuwe standaarden. De combinatie van zijn fysiek en techniek is sensationeel en zijn oriëntatie op het veld is uitzonderlijk.” Haaland heeft al twintig keer gescoord voor City in twaalf duels.



Liverpool - Manchester City begint zondag om 17.30 uur. De kraker in de Premier League is op deze site te volgen via een liveblog.