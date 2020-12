Liverpool verslaat Spurs door late goal Firmino, Mourinho niet blij met uitbundige Klopp

Direct na de wedstrijd kregen Jürgen Klopp en José Mourinho het nog even kort met elkaar aan de stok. Mourinho zei ‘Congratulations, but the best team lost'. Klopp kon daar wel om lachen, wat Mourinho weer niet kon waarderen. ,,Als ik me langs de lijn zo gedraag als Klopp heb ik direct een lange schorsing aan mijn broek. Is hij gewoon enthousiast? Oké, dan noemen we het zo, maar ik zie het anders.”



Mourinho was van mening dat Spurs de betere partij was. Zijn ploeg had slechts 24 procent balbezit (20 procent bij rust), maar kreeg inderdaad een aantal goede kansen. Zo raakte Steven Bergwijn, die 75 minuten speelde, kort na rust de paal. ,,We speelden om te winnen en we hadden meer verdiend", zei de Portugees na afloop. Liverpool had liefst 807 passes gedurende de negentig minuten, tegenover 250 passes voor de bezoekers uit Londen. Georginio Wijnaldum deed opnieuw de hele wedstrijd mee bij Liverpool, dat al het hele seizoen geplaagd wordt door blessures. Vanavond stond de 19-jarige Rhys Williams in de verdediging naast Fabinho en hij deed het uitstekend.



Liverpool staat nu op 28 punten na dertien wedstrijden. Dat zijn nu drie punten meer dan Tottenham Hotspur, dat als koploper aan de wedstrijd begon vanwege een beter doelsaldo. Southampton en Leicester City volgen met 24 punten. Everton staat vijfde met 23 punten, Chelsea staat zesde met 22 punten. West Ham United staat zevende met 21 punten, een puntje meer dan Manchester City, Manchester United en Wolverhampton Wanderers. West Ham speelde met 1-1 gelijk tegen Crystal Palace, dat via Christian Benteke tien minuten voor rust op voorsprong kwam in het London Stadium. Sébastien Haller zorgde tien minuten na rust met een prachtige omhaal voor de gelijkmaker. Benteke kreeg in de 70ste minuut nog rood.