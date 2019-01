Liverpool verzuimt verder afstand te nemen van Manchester City

Video Chelsea blameert zich bij Bourne­mouth, Spurs herstelt zich in slotfase

8:55 Chelsea is tegen een pijnlijke nederlaag aangelopen op de 24ste speeldag in de Premier League. The Blues gingen met 4-0 onderuit bij Bournemouth. Ook Tottenham Hotspur leek op weg naar een nederlaag, maar herstelde zich in de slotfase tegen Watford: 2-1.