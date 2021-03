Liverpool volledig de weg kwijt: ook degradatiekandidaat Fulham wint op Anfield

Liverpool bleef na een 1-2 nederlaag tegen Crystal Palace op 23 april 2017 bijna vier jaar ongeslagen op Anfield. Aan die indrukwekkende serie van 68 duels maakte Burnley een einde door op 21 januari verrassend met 0-1 te winnen. Daarna sloegen ook Brighton (0-1), Manchester City (1-4), Everton (0-2) en Chelsea (0-1) de afgelopen weken toe. Tussendoor won Liverpool nog wel de uitwedstrijden bij Tottenham Hotspur (1-3), West Ham United (1-3) en Sheffield United (0-2), maar het vertrouwen is volledig weg uit de ploeg van Klopp. Vanmiddag sloeg dus ook Fulham toe op Anfield. Mario Lemina maakte kort voor rust de winnende goal, nadat hij Mohamed Salah de bal afsnoepte en de verre hoek wist te vinden: 0-1. In de eerste helft had Fulham al zeker vijf goede kansen laten liggen, dus de voorsprong voor het team van Scott Parker was zeker niet onverdiend. Fulham, met Kenny Tete de hele wedstrijd op rechtsback, moest in de tweede helft met man en macht verdedigen, maar hield knap stand.

Liverpool scoorde dit jaar alleen op 7 februari op Anfield, maar dat was bij de 1-4 nederlaag tegen Manchester City. Liverpool speelt woensdagavond weer tegen RB Leipzig in de achtste finales van de Champions League. Die wedstrijd wordt niet gespeeld op Anfield, maar opnieuw in de Puskas Arena in Boedapest. Daar won Liverpool op 16 februari al met 0-2, waarmee het team van Klopp wel goede kans heeft om door te gaan in de Champions League. Het winnen van die prijs lijkt de grootste kans voor Liverpool om zich te plaatsen voor het toernooi volgend seizoen, want via de competitie wordt dat erg lastig. Chelsea, Everton en West Ham United hebben allemaal betere kaarten in de strijd om de vierde plaats, ook omdat ze nog twee duels minder hebben gespeeld.