Liverpool vreest zware rugkwetsuur voor Keïta

Modeste traint na conflict over salaris in China weer mee met Köln

3 oktober De Fransman Anthony Modeste staat na een jaar weer op het trainingsveld bij 1. FC Köln. De aanvaller maakte van 2015 tot en met 2017 furore bij de Duitse club en vertrok in de zomer van 2017 na een transfersoap naar het Chinese Tianjin Quanjian. Bij de Chinese club is Modeste echter verwikkeld in een conflict over zijn contract en zijn salaris.