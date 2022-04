Liverpool weer punt achter op City en duwt buurman Everton in diepere zorgen

Everton was voor de wedstrijd al naar de achttiende plaats in de Premier League gezakt, nadat Burnley mede dankzij een assist van Wout Weghorst met 1-0 van Wolverhampton Wanderers had gewonnen. Everton speelde sinds 1887 slechts vier seizoenen op het tweede niveau van Engeland (voor het laatst in 1953/54), maar de club staat nu onder de degradatiestreep. Everton heeft nog wel een wedstrijd minder gespeeld dan Burnley, dat twee punten meer heeft.



De ploeg van coach Frank Lampard haalde in de eerste helft alles uit de kast, tot grote frustratie van de ruim 50.000 Liverpool-supporters op Anfield. Liverpool had in de eerste helft liefst 87 procent (!) balbezit, maar de kansenverhouding halverwege was 3-3. Bij geen van de zes pogingen moesten keepers Alisson Becker en Jordan Pickford serieus in actie te komen.

In de tweede helft probeerde Everton zich met vergelijkbaar ‘voetbal’ naar een gelijkspel te knokken, maar een kwartier na rust werd de ban dan toch gebroken. Liverpool speelde in de tweede helft richting The Kop en de druk op het doel van Pickford bleek toch niet te houden voor de defensie van Everton, die al het hele seizoen grote scheuren vertoont. De Schotse linksback Andrew Robertson kopte in de 62ste minuut een voorzet van Mohamed Salah, waarmee het verzet van een dapper strijdend Everton werd gebroken. Via invallers Luis Diaz (assist met halve omhaal) en Divock Origi (rake kopbal van dichtbij) werd het in de 85ste minuut ook nog 2-0.

Volledig scherm Andrew Robertson juicht na zijn winnende goal in de Merseyside-derby. © REUTERS

Liverpool staat door de zege in derby op 79 punten na 33 duels. Manchester City, dat zaterdag al met 5-1 won van nummer negentien Watford, gaat aan kop met een punt meer. Liverpool speelt komende zaterdag (13.30 uur) de uitwedstrijd bij het volledig opgeleefde Newcastle United. Zaterdagavond gaat Manchester City op bezoek bij Leeds United, dat ook nog moet vrezen voor degradatie. Bekijk hier het complete programma van City en Liverpool in de laatste weken van het seizoen.

Weghorst belangrijk voor Burnley

Burnley heeft in de strijd tegen degradatie een zeer belangrijke overwinning geboekt. De ploeg van spits Wout Weghorst won met 1-0 van Wolverhampton Wanders.

De Tsjechische aanvaller Matej Vydra maakte na 62 minuten de winnende goal op Turf Moor op aangeven van zijn aanvalspartner Weghorst, die vorige week in de uitwedstrijd bij West Ham United (1-1) zelf zijn tweede goal in de Premier League maakte. Donderdagavond won Burnley ook al voor eigen publiek, toen met 2-0 van Southampton.



Het ontslag van coach Sean Dyche, na liefst elf vrij succesvolle seizoenen, lijkt daarmee goed uit te pakken. Onder leiding van interim-trainer Michael Jackson pakte Burnley nu immers al zeven punten uit drie duels. Komende zaterdag speelt Burnley de uitwedstrijd bij nummer negentien Watford, dat net als hekkensluiter Norwich City geen hoop meer heeft op een extra jaar in de Premier League.

Volledig scherm Wout Weghorst met Matej Vydra. © Action Images via Reuters

Chelsea pakt toch nog drie punten

Chelsea heeft de Londense derby tegen West Ham United met 1-0 gewonnen. De ploeg van Thomas Tuchel leek lange tijd op weg naar een doelpuntloos gelijkspel, zeker toen Jorginho in de 87ste minuut met een zeer zwak genomen strafschop een grote kans op een late goal liet liggen. In de 90ste minuut maakte Chelsea echter toch nog de winnende goal. Christian Pulisic schoot raak op aangeven van linksback Marcos Alonso.



Chelsea staat derde en gaat zo goed als zeker de Champions League weer in volgend seizoen, ondanks alle onrust van de afgelopen maanden rond het vertrek van clubeigenaar Roman Abramovich. West Ham United staat zevende. Via de competitie lijkt het behalen van een Champions League-ticket niet meer realistisch voor de ploeg van David Moyes, maar West Ham staat binnenkort wel in de halve finales van de Europa League tegen Eintracht Frankfurt. De winnaar van dat toernooi plaatst zich ook voor de Champions League.



In het zuiden van Engeland stond de regionale derby tussen Brighton & Hove Albion en Southampton op het programma. Brighton kwam kort voor rust op een 2-0 voorsprong, maar door twee goals van James Ward-Prowse pakte Southamptong nog een puntje: 2-2. Joël Veltman deed de hele wedstrijd mee bij de thuisclub.