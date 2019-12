Ljungberg snakt met Arsenal naar een zege

Ook met Ljungberg als eindverantwoordelijke op de bank ging Arsenal donderdag voor eigen publiek onderuit tegen Brighton & Hove Albion: 1-2. ,,We waren er niet in de eerste helft. We speelden passief, zonder energie. Het leek of de jongens de bal liever niet wilden hebben. Ze oogden bang, ze bewogen amper, iedereen stond stil. Daar hebben we in de rust over gepraat”, zei Ljungberg, die als assistent van Emery al bij het elftal betrokken was. ,,We zeiden: dit is Arsenal niet. Na een tactische aanpassing oogden we in de tweede helft plotseling weer als een team. We hebben Brighton 20 minuten onder druk gezet, doelpunten gemaakt en we dachten dat we de wedstrijd konden winnen.”