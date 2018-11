Lof voor Cillessen: ‘Barça heeft twee geweldige doelmannen’

De Franse verdediger Clément Lenglet kopte in de extra tijd raak uit een vrije trap van zijn landgenoot Ousmane Dembélé. Het bleek de enige treffer van de wedstrijd en dat was vooral te danken aan Cillessen, die in het Spaanse bekertoernooi mag keepen in plaats van eerste doelman Marc-André Ter Stegen. Cillessen grijpt zijn kansen echter met beide handen aan, tot groot genoegen van de Spaanse kranten. ,,Hij had meer te doen verwacht en werd hopeloos van het gebrek aan hulp van zijn teamgenoten. Redde Barcelona met goede reddingen in de slotfase en was beslissend. Barcelona heeft twee geweldige doelmannen", vond AS.



Ook Mundo Deportivo vond dat de overwinning van Barça volledig aan de Nederlander te danken was. ,,Cillessen keepte zijn eerste officiële wedstrijd dit seizoen en bewees opnieuw een geweldige keeper te zijn. Ook trainer Ernesto Valverde prees Cillessen, die het ongeluk heeft te moeten concurrenten met Ter Stegen.”