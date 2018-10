Lopetegui hoopvol ondanks afstraffing: ‘Alles kan nog rechtgezet worden’

Serie A Mertens zorgt kort voor tijd voor punt Napoli tegen AS Roma

22:43 Napoli heeft een 1-1 gelijkspel uit het vuur gesleept in de thuiswedstrijd tegen AS Roma, dat lange tijd op een 0-1 voorsprong stond in Stadio San Paolo. Dries Mertens maakte in de 90ste minuut de gelijkmaker voor Napoli.