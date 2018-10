Lopetegui onder vuur bij Real na nieuwe nederlaag

Lopetegui, die deze zomer vlak voor aanvang van het WK werd ontslagen als bondscoach van Spanje, zei na de nieuwe nederlaag van Real dat een dreigend ontslag hem allerminst bezighoudt. ,,Dat is wel het laatste waar ik aan denk. Sterker nog, ik heb er alle vertrouwen in dat het goed gaat komen. Ik zag de spelers op het veld hun ziel en zaligheid geven en er komt een moment dat de doelpunten komen’', aldus de geplaagde coach.



Lopetegui kondigde wel aan een diepgaand gesprek aan met zijn selectie. ,,Niet dat we ons zorgen moeten maken, want de ploeg deed heel veel goed tegen Levante, maar we moeten ons afvragen wat we kunnen veranderen zodat de bal er wel in gaat. Uiteindelijk moeten we weer wedstrijden gaan winnen.’’