Lopetegui roemt zijn eigen wissels: ‘Achter alles zit een plan’

Sevilla-coach Julen Lopetegui zag zijn keuze voor wissels beloond worden in de halve finale van de Europa League tegen Manchester United. De coach bracht in de 56e minuut Luuk de Jong en Munir El Haddadi in het veld en zag De Jong twintig minuten later de 2-1 maken.

,,Achter iedere verandering die we aanbrengen zit een doel en een plan”, zei de winnende coach. ,,De wissels waren goed, omdat de spelers die we inbrachten goed waren. We konden ons hoofd niet boven water houden, we hadden lengte nodig.”



Lopetegui was heel blij en tevreden met het bereiken van de finale, waarin vrijdag de winnaar wacht van het duel tussen Internazionale en Sjachtar Donetsk. ,,We hebben een fantastische ploeg verslagen, zonder twijfel de beste ploeg van Manchester United van de afgelopen jaren. Vooral in de tweede helft hadden we het heel lastig, maar we hebben karakter getoond.”

United-coach Ole Gunnar Solskjaer was teleurgesteld dat zijn spelers de vele kansen, zeker in het eerste kwartier na rust, niet hadden benut. ,,De doelman van Sevilla speelde een geweldige wedstrijd. We weten dat we spelers hebben die de kwaliteit hebben om een goal te maken, maar dat hoort bij het spel. Tegen het einde waren we moe, moe in de benen en in het hoofd.”

Solskjaer had lof voor zijn ploeg die sinds dit voorjaar ‘fantastisch heeft gespeeld’. ,,We zijn ver gekomen, maar het is teleurstellend om uitgeschakeld te worden. We moeten ons echter nog meer verbeteren om hoger op te komen in de competitie en in de bekertoernooien.”

Aanvoerder Harry Maguire was kapot van de uitschakeling. ,,De jongens zijn helemaal kapot. We hebben zo veel kansen gecreëerd. Ze hebben ons gestraft voor het missen van al die kansen”, zei hij tegen BT Sports. ,,Zij hadden helemaal niet zo veel kansen. Het beste team heeft verloren.”

Volledig scherm Harry Maguire in duel met Munir El Haddadi. © EPA

