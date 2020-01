Lopetegui woest over afgekeurde goal De Jong: ‘Een schande!’

Technisch directeur Monchi van Sevilla kwam in de rust ook uit zijn skybox om verhaal te halen, zag Marca. Volgens de Spaanse sportkrant hadden ook De Jong en zijn ploeggenoten geen idee waarom de arbitrage geen geldig doelpunt zag in de fraaie kopbal van de Nederlander.



De Jong kopte de bal vogelvrij in de bovenhoek omdat zijn bewaker Eder Militao na een onschuldig ogend duel met Nemanja Gudelj (ex-NAC, AZ en Ajax) naar het gras ging. Martínez Munuero werd door de VAR naar de zijlijn geroepen en vond de botsing zowaar zwaar genoeg om de goal van De Jong af te keuren.



De Jong scoorde na rust nog een keer, maar liep door een dubbelslag van Casemiro toch balend het veld af. Real Madrid won de topper met 2-1 en gaat voorlopig aan de leiding in Spanje.



Bekijk hier alle uitslagen, de stand en het programma in La Liga.