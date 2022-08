Loting Champions League | Ajax (en mogelijk PSV) kennen op 25 augustus hun tegenstanders

Op donderdag 25 augustus wordt in Istanboel de loting voor de groepsfase van de Champions League verricht. Ajax weet al dat het in pot 1 zit en daarmee een aantal Europese grootmachten ontloopt. Weet PSV zich in het tweeluik met Rangers FC ook te plaatsen, komt het in pot 4 terecht.

Ajax heeft zijn plaatsing bij de loting te danken aan Real Madrid. Die club werd kampioen van La Liga en won vervolgens ook nog eens de Champions League, waardoor er in pot 1 een plekje vrij kwam voor de landskampioen van het zevende land op de coëfficiëntenranglijst.

Een groot voordeel voor de Amsterdammers, die daardoor Manchester City, Bayern München, Paris Saint-Germain, FC Porto, AC Milan, Real Madrid en Europa League-winnaar Eintracht Frankfurt ontlopen in de groepsfase. Echter zitten er in pot 2 (zie onder) ook een aantal clubs die Ajax maar wat graag pas later in het toernooi zou treffen.

De loting vindt op donderdag 25 augustus plaats in Istanboel, waar op 10 juni 2023 ook de finale van het kampioenenbal zal worden gehouden. Een dag eerder valt de beslissing in de laatste play-offduels en kennen we alle 32 deelnemers. Daar hoopt PSV er één van te zijn. Mocht na AS Monaco ook het Rangers van Giovanni van Bronckhorst over twee ontmoetingen worden verslagen, belanden de Eindhovenaren in pot 4. De ploeg van Ruud van Nistelrooij kan dan zo'n beetje alle grote clubs tegenkomen.

De potten voor de loting worden ingevuld op basis van de rangschikking qua clubcoëfficienten. Olympique Marseille zit in pot 3, maar kan nog naar pot 4 worden geduwd mocht een hoger gerangschikt team zich via de play-offs kwalificeren. Teams uit dezelfde landen kunnen niet tegen elkaar uitkomen en Russische ploegen zijn uitgesloten van deelname. De eerste groepswedstrijden in de Champions League staan gepland voor 6 en 7 september.

Pot 1

Real Madrid

Eintracht Frankfurt

Manchester City

AC Milan

Bayern München

Paris Saint-Germain

FC Porto

Ajax

Pot 2

Liverpool

Chelsea

FC Barcelona

Juventus

Atlético Madrid

Sevilla

RB Leipzig

Tottenham Hotspur

Pot 3

Borussia Dortmund

RB Salzburg

Sjachtar Donetsk

Inter

Napoli

Sporting CP

Bayer Leverkusen

Olympique Marseille of winnaar uit play-offs

Pot 4

Club Brugge

Celtic

6 winnaars uit de play-offs



Dit zijn de play-offs

FC Kopenhagen (Den) - Trabzonspor (Tur)

FK Bodø/Glimt (Noo) - Dinamo Zagreb (Kro)

Rangers (Sch) - PSV

Qarabag FK (Aze) - Viktoria Plzen (Tsj)

Dynamo Kiev (Oek) - Benfica (Por)

Maccabi Haifa (Isr) - Rode Ster (Ser)