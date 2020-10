Loting Europese kwalificatie voor WK 2022 op 7 december

Verkrachtingszaak Braziliaan­se minister wil Robinho 'onmiddel­lijk de gevangenis in'

20 oktober Damares Alves, de minister van Vrouwen, Familie en Mensenrechten in Brazilië, pleit voor 'onmiddellijke' opsluiting van voetballer Robinho. De 36-jarige spits hangt een veroordeling boven het hoofd voor zijn rol in een verkrachtingszaak in Italië.