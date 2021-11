Loting play-offs: Portugal of Italië ontbreekt zeker op WK 2022

Natuurlijk kunnen ook beide landen nog ontbreken op het WK. De play-offs worden namelijk gespeeld in de vorm van drie minitoernooitjes met elk vier landen. In deze toernooitjes speelt elk land een halve finale over één wedstrijd, waarna de winnaars in de finale, ook over één wedstrijd, om het WK ticket strijden. Dit is de loting:

In het verleden gingen de play-offs voor een WK vaak over twee duels. Italië bewaart geen goede herinneringen aan de herkansingen voor deelname aan een mondiale eindronde. Zweden bleek in de aanloop naar het vorige WK in Rusland in de play-offs te sterk. Daardoor ontbrak Italië voor het eerst sinds 1958 op een WK. Portugal plaatste zich in de play-offs ten koste van Zweden voor het WK van 2014 in Brazilië.