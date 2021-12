Lotingdag: welke clubs treffen Ajax, PSV en Vitesse in de Champions League en Conference League?

Ajax plaatste zich met een perfecte score in de poulefase voor de achtste finales van de Champions League. Vandaag, om 12.00 uur, wordt er geloot. Om 13.00 uur wordt er ook geloot voor de tussenronde van de Europa League (zonder Nederlandse ploegen), waarna om 14.00 uur de loting is voor de tussenronde van de Conference League, mét PSV en Vitesse. Poulewinnaars AZ en Feyenoord komen in maart pas weer in actie in de achtste finales.

Zes zeges op rij voor Ajax, wat een prestatie! Na de zege op Sporting zorgden de Amsterdammers voor de perfecte reeks in de Champions League. Ook Bayern München en Liverpool wonnen al hun zes pouleduels, iets wat de afgelopen twintig seizoenen pas door zes andere clubs was gepresteerd. En die clubs kan Ajax straks bij de loting - vandaag op het hoofdkantoor van de UEFA in het Zwitserse Nyon - alvast niet treffen. Al bekend was dat Ajax als groepswinnaar in de Champions League straks stuit op een nummer twee uit een andere groep.

Wat weten we nu?

Ajax stuit in de achtste finales sowieso niet op Manchester City, Bayern München, Real Madrid, Liverpool, Manchester United, Juventus en Lille. Dit zevental heeft net als Ajax de groep gewonnen. Ook kunnen de Amsterdammers in de volgende ronde niet meer loten tegen Sporting Portugal, dat tweede werd in de groep van Ajax. Er resteren dus zeven clubs.

Wie kunnen dat zijn?

• Paris Saint-Germain (nummer twee uit Groep A)

• Atlético Madrid (nummer twee uit Groep B)

• Inter (nummer twee uit Groep D)

• Benfica (nummer twee uit Groep E)

• Villarreal (nummer twee uit Groep F)

• RB Salzburg (nummer twee uit Groep G)

• Chelsea (nummer twee uit Groep H)

Welke data moeten we in onze agenda's zetten?

Dat zijn er voor nu maar meteen vier. Plan voor de achtste finales van de Champions League geen visites op 15 en 16, 22 en 23 februari (heenduels), 8 en 9 én 15 en 16 maart 2022 (returns). Na de loting van maandag kun je er een paar wegstrepen.

De tussenronde in de Conference League wordt afgewerkt op 17 en 24 februari. De achtste finales, waarvoor op 25 februari wordt geloot, staan gepland op 10 en 17 maart.

Hoe zit het met de Conference League?

Feyenoord en AZ bereikten als groepswinnaar de volgende ronde van de Conference League en hoeven daardoor niet de eerste speelronde na de jaarwisseling in actie te komen. In de tussenronde, waarvoor om 14.00 uur geloot wordt, nemen namelijk eerst de nummers twee het op tegen de nummers drie uit de Europa League. Dat betekent dat de nummers twee uit de Conference League (zie eerste rijtje onder) worden gekoppeld aan de afvallers van de Europa League (zie tweede rijtje). PSV én Vitesse zitten in de koker.

• Maccabi Tel Aviv

• Randers FC

• FK Bodø/Glimt

• FK Partizan

• Qarabag FK

• PAOK

• Slavia Praag

• Vitesse

• Fenerbahçe

• Leicester City

• Sparta Praag

• PSV

• FC Midtjylland

• Celtic

• Rapid Wien

• Olympique Marseille

De acht groepswinnaars van de Conference League (LASK Linz, AZ, AS Roma, KAA Gent, FC Basel, FC Kopenhagen, Feyenoord en Stade Rennais) komen pas in de achtste finales in actie. Zij worden gekoppeld aan de winnaars van de clashes tussen de bovenstaande ploegen. De achtste finales worden op donderdag 10 en 17 maart gespeeld. De wedstrijden in de tussenronde zijn op 17 en 24 februari.

