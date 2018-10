Löw houdt 'gewoon' vertrouwen in Bayern-spelers

Hij heeft een belangrijke rol weggelegd voor doelman Manuel Neuer, Jérôme Boateng, Mats Hummels en Thomas Müller voor de duels in de Nations League zaterdag tegen Nederland en drie dagen later tegen Frankrijk.



,,Ik weet welke kwaliteiten deze spelers hebben. Ze zijn ervaren genoeg om met dergelijke situaties om te gaan. Je kunt ook binnen een week een heel andere prestatie laten zien. Een verandering van omgeving is goed in zo'n fase'', aldus Löw die dinsdag met zijn team bij elkaar kwam in Berlijn.



De Duitse bondscoach wil met zijn ploeg een goed resultaat neerzetten. ,,We zijn ons bewust van het belang van deze wedstrijden. Nederland en Frankrijk zullen gemotiveerd tegen ons zijn. Het gaat ook om prestige'', zei Löw.