Luc Nilis toch niet aan de slag bij Anderlecht

Video Wol­ves-spits Jiménez tien dagen na schedel­breuk uit ziekenhuis

8 december De Mexicaanse spits Raúl Jiménez van Wolverhampton Wanderers heeft het ziekenhuis verlaten, tien dagen nadat hij een schedelbreuk had opgelopen in de uitwedstrijd bij Arsenal. Volgens zijn club gaat het goed met Jiménez en is hij thuis bij zijn familie om verder te herstellen.