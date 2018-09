Lucas Bijker betrokken bij vechtpartij in België

Dode en 40 gewonden bij voetbaldu­el in Madagaskar

18:51 Bij een stormloop op de toegangspoorten van een voetbalstadion in Antananarivo, de hoofdstad van Madagaskar, is een dode gevallen. Veertig personen raakten gewond. Het drama voltrok zich in de aanloop naar het kwalificatieduel tussen Madagaskar en Senegal voor de Afrika Cup.