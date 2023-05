Lucas Ocampos laat geen spaan heel van Ajax: ‘Ik wilde alleen een beetje respect’

Lucas Ocampos kwam in augustus naar Ajax. Op huurbasis vanuit Sevilla. Nu staat hij in de finale van de Europa League, na onder meer PSV te hebben geëlimineerd. De Argentijn blikt terug op een voor hem zware tijd bij de Amsterdammers. ,,Ik wilde alleen een beetje respect als speler.”

In gesprek met de Spaanse sportkrant Revolvo neemt de 28-jarige aanvaller geen blad voor de mond. Zo kijkt hij terug op zijn nogal onverwachte aankomst in Amsterdam. ,,Ik moest de tol betalen voor de interne problemen bij Ajax. Ik ging weg met het idee dat Sevilla me had verkocht, maar plots bleek het, zonder dat ik het wist, om een verhuurperiode te gaan. Het gebrek aan professionaliteit verbaasde me. Ajax is een serieuze club met een indrukwekkende geschiedenis.”

Ocampos wilde om die reden meteen terugkeren naar Spanje, maar dat bleek geen optie. ,,Het was ook gecompliceerd voor Sevilla. Zij hadden al een vervanger (Adnan Janzuaj, red.) voor mij gehaald. Mijn salaris was dus naar een ander gegaan.”

Ik ga een finale spelen met de club waar ik van houd, waar ik me thuis voel en met de mensen die ik lief heb Lucas Ocampos

De Argentijn besloot de knop om te zetten en voor zijn kans te gaan bij Ajax. Maar in Amsterdam kreeg hij amper speeltijd. Hij kwam slechts 114 minuten uit voor de nummer 3 van de eredivisie. Al snel ging het van kwaad tot erger. ,,Een halfjaar geleden trainde ik alleen op een jeugdcomplex in Nederland. Er waren dagen dat ik niet trainen kon omdat de trainers niet kwamen opdagen.”

Ocampos verwijt Ajax ‘respectloos’ gedrag. ,,Ik heb nooit om een speciale behandeling gevraagd. Ze kunnen duizend dingen zeggen, maar ik was een goede professional. Ik had ook nooit ruzie met iemand. Toen ik erachter kwam dat ik niet meer aan bod zou komen, trainde ik alleen. Ik kwam altijd opdagen om mijn werk te doen. Ik wilde alleen een beetje respect.”

Dat voelt de Argentijn wel bij Sevilla, de club waarmee hij één zege verwijderd is van een hoofdprijs. In Boedapest speelt de PSV-beul de Europa League-finale tegen AS Roma, dat eerder Feyenoord uitschakelde. ,,Ik ga een finale spelen met de club waar ik van houd, waar ik me thuis voel en met de mensen die ik lief heb.”

Ocampos had een belangrijk aandeel in het bereiken van de finale. ,,Het doelpunt dat ik maakte tegen PSV was in het doel waar mijn familie een skybox heeft. Het was één van de grootste emoties die ik ooit heb gehad. Ik voelde me weer speler. Dat gevoeld was ik helemaal kwijt: geconcentreerd zijn, in een kleedkamer zitten met spelers en het veld zien.”

Tóch heeft Ocampos geleerd van zijn tijd bij Ajax. ,,Wat gebeurd is, is gebeurd en het was een hele ervaring.”

