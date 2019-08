Luis Enrique verliest dochter Xana (9) aan botkanker: ‘Bedankt voor alle steun’

Luis Enrique stapte in juni om privéredenen op als bondscoach. De precieze redenen waren tot vandaag niet bekend. ,,We willen graag iedereen bedanken voor de steun in de voorbije maanden en we stellen de discretie en het begrip zeer op prijs. We zullen je heel erg missen, maar we zullen je elke dag van onze levens missen en met de hoop dat we elkaar in de toekomst zullen zien. Je zal de ster zijn die onze familie de weg wijst”, zo laat de familie in een communiqué weten.