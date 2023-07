Luis Enrique volgt ontslagen Christophe Galtier op bij Paris Saint-Germain

Luis Enrique is de nieuwe coach van Paris Saint-Germain. De voormalig succescoach van FC Barcelona is de opvolger van Christophe Galtier, die na 360 dagen al mocht vertrekken ondanks het binnenhalen van de Franse landstitel.

Paris Saint-Germain blijft echter hopen op succes in de Champions League, het grote doel voor de Qatarese eigenaren die sinds 2011 de dienst uitmaken in de Franse hoofdstad. Ook met de sterspelers Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Lionel Messi, Neymar en Kylian Mbappé slaagde PSG daar de afgelopen twee seizoenen niet in. Ramos (nieuwe club nog onbekend) en Messi (naar Inter Miami) zijn inmiddels vertrokken uit het Parc des Princes, maar dat er nog meer grote namen vertrekken uit Parijs is niet uitgesloten.

Luis Enrique begon in 2008 als trainer. De 53-jarige Asturiër was daarvoor jarenlang middenvelder van Sporting Gijón, Real Madrid en FC Barcelona. Na drie seizoenen bij FC Barcelona B was Luis Enrique vervolgens trainer bij AS Roma en Celta de Vigo, om in 2014 terug te keren als nieuwe hoofdtrainer in Camp Nou. Met FC Barcelona won hij negen prijzen in drie seizoenen, waaronder de Champions League in zijn eerste seizoen. Het is voor Barcelona inmiddels al acht jaar de laatste Europese prijs.

Vervolgens was Luis Enrique van juli 2018 tot 8 december 2022 de bondscoach van Spanje, met in 2019 een pauze van een halfjaar door het overlijden van zijn jonge dochter Xana.

Galtier na een jaar al ontslagen

Paris Saint-Germain nam eerder vandaag definitief afscheid van Christophe Galtier. De Franse landskampioen bedankte de 56-jarige coach en zijn assistenten op de website voor ‘het professionalisme en de inzet die ze gedurende het seizoen hebben getoond’.

Het was geen geheim dat Galtier zijn langste tijd in Parijs had gehad. PSG werd weliswaar kampioen, maar in de Champions League sneuvelde de formatie al in de achtste finales tegen Bayern München. Vorige week werd de trainer bovendien gearresteerd na een in april gestart onderzoek naar de coach en zijn zoon naar vermeende discriminatie, zei de aanklager van Nice tegen het Franse persbureau AFP.

Luis Enrique is alweer de zesde trainer in Parijs sinds het vertrek van Carlo Ancelotti in juni 2013. Na de Italiaan, die volgend jaar bondscoach wordt van Brazilië, kwamen Laurent Blanc, Unai Emery, Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino en Christophe Galtier. Ook hen lukte het niet om PSG aan de Champions League te helpen.

