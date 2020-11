Luis Suárez: Moest accepteren dat Barcelona me niet nodig had

Met vijf goals in zijn eerste zes duel is Luis Suárez uitstekend begonnen bij Atlético Madrid. Toch betreurt de Uruguayaan nog altijd dat hij deze zomer moest vertrekken bij Barcelona, zo laat hij weten in een interview met Marca . ,,Ik was verdrietig en gekwetst door de manier waarop ik wegging.’’

Bij Atlético Madrid heeft Suárez weer plezier in voetbal. ,,Ik voel me trots’’, zegt hij. ,,Toen ik niet gewenst was, vond ik iets waar ik dat wel was. Ik heb geluk gevonden en ik geniet van deze periode.’’

Waar Suárez gewoon weer scoort, heeft zijn oude ploeg moeite om het net te vinden. Of hij wordt gemist in Barcelona? ,,Nee, er was een tactisch plan, of hoe je het ook wilt noemen’’, zegt Suárez in de Spaanse krant. ,,Ik moest accepteren dat ze me niet nodig hadden en iedereen kan zijn eigen conclusies trekken. Ik moet mijn leven leiden bij Atleti, maar ik vind het jammer dat mijn vrienden problemen hebben. Maar de goals zullen snel komen.’’

Met Lionel Messi , die nog wacht op zijn eerst veldgoal in La Liga, heeft hij nog altijd veel contact. ,,We praten veel, maar eerlijk gezegd gaat dat over ons leven’’, zegt Suárez. ,,We hebben onlangs allebei verjaardagen van onze kinderen gehad. We praten over het leven, het virus en al het andere, maar heel weinig over voetbal. We maken ons meer zorgen over hoe onze families zijn dan wat er in het voetbal gebeurt.’’

