Lukaku en Lingard bezorgen United zege op Chelsea

Manchester United heeft op Old Trafford een 2-1 overwinning geboekt op Chelsea. De Braziliaan Willian bracht de bezoekers uit Londen na 32 minuten nog op voorsprong, maar door goals van Romelu Lukaku ('39) en Jesse Lingard ('75) bleven de drie punten in Manchester. De ploeg van José Mourinho staat daardoor weer tweede in de Premier League, regerend kampioen Chelsea staat teleurstellend vijfde.