Lukt het Kane het ‘ongenaakbare’ record van Shearer te breken?

260 goals260 doelpunten maken in de Premier League. Dat zou nooit meer iemand lukken, werd in Engeland beweerd nadat Alan Shearer met een record op zijn naam een einde aan zijn loopbaan maakte. Inmiddels is Harry Kane rap aan het stijgen op de all-time topscorerslijst en heeft hij de top tien in het vizier.

Met 137 treffers zit de Engelsman inmiddels Robin van Persie op de hielen. De all-time topscorer van het Nederlands elftal mocht als speler van Arsenal en Manchester United 144 keer juichen, goed voor een twaalfde plaats op de ranglijst. Kane komt met zijn ongekende doelpuntendrift bij Tottenham Hotspur steeds meer in de buurt van de legendarische Premier League-kanonnen.

Het tot voor kort onmogelijk breekbaar geachte record van Shearer, die tussen 1992 en 2006 voor Blackburn Rovers en Newcastle United de doelpunten aaneen reeg, lijkt opeens tóch breekbaar. Zeker als het aan Kane ligt, die al jaren obsessief op jacht is naar doelpunten. Een flinke aderlating is het blessureleed waar de topspits dit en afgelopen seizoen mee worstelde. Daardoor zag de Engelse scherpschutter zijn hoge moyenne omlaag kelderen. Aanvankelijk zou het vanwege een dijbeenkwetsuur einde seizoen zijn voor Kane, maar het coronavirus bood hem kansen om te herstellen en zijn aantal in de slotweken van de competitie op te krikken.

Kane is de laatste jaren uitgegroeid tot één van de beste spitsen ter wereld. Sinds zijn absolute doorbraak in 2014/2015 slechtte hij viermaal op rij de grens van twintig goals. In 2018 eindigde hij het seizoen zelfs met dertig treffers. De afgelopen vijf seizoenen kwam Kane gemiddeld tot het aantal van 22 treffers. Als we het huidige seizoen buiten beschouwing laten, heeft Kane op die manier nog zes seizoenen nodig om het magische aantal van Shearer te bereiken.

Volledig scherm Ruud Gullit en Alan Shearer. © REUTERS

Op dat moment is Kane 33 jaar. Shearer speelde in de Premier League tot zijn 36ste. Als de 26-jarige Kane tot zijn 36ste door zou gaan, heeft hij nog tien jaar om minstens 123 doelpunten te maken. Dat houdt dus in dat de aanvalsleider per seizoen gemiddeld dertien keer tot scoren moet komen om de naam van Shearer uit de recordboeken te schieten.

Eerst lonkt een plek bij de beste tien scherpschutters van de Premier League. De hekkensluiter van de top tien luistert naar de naam Les Ferdinand. De Engelsman scoorde in totaal 149 keer voor Bolton Wanderers, Leicester City, West Ham United, Tottenham Hotspur, Newcastle United en Queens Park Rangers. Kane is overigens niet de hoogst genoteerde speler die nog actief is in de Premier League. Sergio Agüero van Manchester City bezet namelijk de vierde plaats met 180 goals.

Topscorers Premier League

1. Alan Shearer - 260 goals

2. Wayne Rooney - 208 goals

3. Andrew Cole - 187 goals

4. Sergio Kun Agüero - 180 goals

5. Frank Lampard - 177 goals

13. Harry Kane - 137 goals

Kane speelde dinsdagavond zijn tweehonderdste Premier League-wedstrijd voor The Spurs. De spits doorliep de jeugd van Tottenham Hotspur en moest lang wachten op een serieuze kans bij de topclub. Na wisselvallige verhuurperiodes aan Leyton Orient, Millwall, Norwich City en Leicester City brak hij in het seizoen 2014/2015 definitief door. In 2016 en 2017 voegde hij de Golden Boot als topscorer van de Premier League toe aan zijn vitrine en groeide hij uit tot de vrees van de Engelse defensies.

Volledig scherm Blijdschap bij Kane. © EPA