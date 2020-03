Luuk de Jong belangrijk voor Sevilla in doelpuntrijke topper

De Nederlander zette zijn ploeg namelijk na negentien minuten op voorsprong. Met een strakke schuiver verschalkte hij keeper Jan Oblak. Het was voor de spits zijn vijfde van het seizoen. Hier bleef het echter niet bij in vooral een doelpuntrijke eerste helft. Alvaro Morata wist na 31 minuten terug te slaan namens Atlético. Nadat de VAR lange tijd nodig had om een beslissing te nemen, bleef de Spanjaard koel en zette de gelijkmaker op het bord via een penalty. Maar Atletico liet het hier niet bij zitten. Sevilla leed knullig balverlies op het middenveld en daar profiteerde João Félix van. Met een schuiver met links schoot hij de bal langs Sevilla-keeper Tomáš Vaclík. Voor de rust kwam de ploeg van De Jong weer langszij. Lucas Ocampos mocht ook aanleggen vanaf elfmeter na ingrijpen van de VAR. Hij bleef rustig en schoot de bal rustig langs Oblak: 2-2.

Minder tweede bedrijf

De tweede helft was een stuk minder productief. De grootste mogelijkheden waren voor de ingevallen Belg Yannick Ferreira Carrasco. Nemanja Gudelj, die door een gele kaart geschorst is voor de derby tegen Real Betis van volgende week, blokte een schot van de Belgische aanvaller waardoor het schot een rare curve kreeg. Vaclík bleef echter rustig en verwerkte de bal uiteindelijk keurig. Even later schoot de buitenspeler de grootste kans van de twee helft vanaf tien meter hoog over. Ook de ingevallen Diego Costa was nog dichtbij. Zijn schot uit de draai ging één meter naast. Sevilla was tevreden met het gelijkspel en hield het, met succes, bij het verdedigen.