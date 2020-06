Luuk de Jong en co houden Barça op gelijkspel in matige topper

De thuisploeg kreeg in de tweede helft mogelijkheden via onder anderen Lucas Ocampos, maar doelman Marc-André Ter Stegen zorgde voor de redding. Lionel Messi was enkele keren gevaarlijk uit een vrije trap, maar de Argentijn slaagde er tegen Sevilla niet in zijn 700ste doelpunt uit zijn carrière. Suárez kopte in de slotfase nog net over het doel.



Barcelona komt door het gelijkspel op 65 punten, drie meer dan Real Madrid dat het zondag opneemt tegen Real Sociedad. Door het betere onderlinge resultaat kan de Koninklijke bij een zege koploper worden. Sevilla staat derde en heeft dertien punten minder dan de Catalanen.