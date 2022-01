Luuk de Jong matchwinner voor Barça op Mallorca: ‘Ik ken mijn plaats, maar sta er als ik nodig ben’

De Jong was na een halfuur spelen al twee keer dichtbij zijn tweede goal voor Barcelona, maar raakte toen nog de paal met een licht tikje en kort daarna de lat met een spectaculaire omhaal. Kort voor rust was het wel raak voor de oud-spits van De Graafschap, FC Twente en PSV. Met een fraaie kopbal zorgde hij voor de winnende goal voor Barcelona, dat door blessures, corona en schorsingen liefst veertien spelers moest missen in de uitwedstrijd in Son Moix in Palma de Mallorca. ,,Nee, ik heb me nooit miskend gevoeld bij Barça. Iedereen is altijd eerlijk tegen me geweest, ik ken mijn situatie en weet waar ik vandaan kom. Ik blijf gewoon hard werken op de training en als de coach me nodig heeft, ben ik er klaar voor", zei de 31-jarige spits na afloop op de Spaanse tv.



De Jong staat nu op twee goals na dertien wedstrijden (590 minuten) voor Barcelona, dat hem dit seizoen huurt van Sevilla. Zijn eerste treffer maakte hij op 26 september, toen onder Ronald Koeman met 3-0 werd gewonnen van Levante. Memphis Depay en Ansu Fati waren toen de andere doelpuntenmakers in Camp Nou.



In de 92ste minuut maakte Real Mallorca vanavond nog bijna gelijk, maar Marc-André voorkwam met een prachtige reflex dat Jaume Costa nog de 1-1 maakte namens de thuisploeg.