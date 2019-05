Lyon verzekerd van CL-voorronde mede dankzij trefzekere Memphis

Na rust liep Lyon rap verder uit. Maxwell Cornet zorgde voor de 2-0, Dembélé besliste het duel na ruim een uur. Het slotakkoord was voor Memphis, die zijn tiende competitietreffer maakte. Door de zege is Lyon niet meer bij te halen door nummer vier AS Saint-Etienne. Het gat met Lille OSC, de nummer twee, bedraagt met nog één duel te gaan zes punten waardoor de eindklassering van Lyon na vanavond bepaald is.



Paris Saint Germain sloot de Franse competitie af met een 4-0-zege bij Dijon. Wonderkind Kylian Mbappé (20) was tweemaal trefzeker en tilde zijn seizoenstotaal in de Ligue 1 naar 32 doelpunten. PSG was op 21 april al zeker van de Franse titel.