Macri benoemd tot voorzitter FIFA Foundation

Wijnaldum maakt zich geen zorgen over nieuw contract bij Liverpool

12:33 Georginio Wijnaldum is nog altijd op zijn plek bij Liverpool, maar de Nederlander verkeert nog in dubio over zijn toekomst bij The Reds. Zorgen maakt de Oranje-international zich niet, zegt hij in een interview met het Engelse Sky Sports. ,,Ik focus me alleen op dit jaar.”