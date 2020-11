Magie van Zlatan nog niet uitgewerkt: ‘Waarom rennen als je ook kunt vliegen?’

Koploper in de Serie A en bij winst vanavond op Lille zo goed als zeker van overwintering in de Europa League. AC Milan is terug in de top en dat is voor een groot deel te danken aan de terugkeer van Zlatan Ibrahimovic, die op 39-jarige leeftijd nog altijd voor magie zorgt.

Weleens een 39-jarige uit een omhaal zien scoren? Het is misschien allemaal wat houteriger dan in zijn jonge jaren, maar Zlatan doet het zoals alleen Zlatan dat kan. Als een vechtsporter bijna gooit hij zijn 1,95 meter lange lijf achterover en zijn gespierde rechterbeen recht omhoog.

Het was afgelopen weekend misschien niet de mooiste rake omhaal uit zijn loopbaan, maar Zlatan hielp AC Milan zo vlak voor tijd tegen Udinese aan een 2-1 overwinning. Het is de magie van Zlatan. Die betovering zorgt ervoor dat de heldenverering in Italië weer grootse vormen aanneemt. Zo stond Zlatan deze week op de roze pagina’s van La Gazetta dello Sport op zijn kop afgebeeld, als de voet van God. Alsof hij uit de hemel kwam vallen.

Voor Milan is dat min of meer ook zo, want sinds zijn terugkeer bij de club dit voorjaar is alles er anders. De in verval geraakte topclub stond destijds slechts elfde, maar kruipt nu weer uit het dal. Met een overwegend jonge selectie, maar vooral dankzij Zlatan is Milan nu al 24 wedstrijden ongeslagen.

Benjamin Button-show

Hij doet als 39-jarige dingen die voor zijn ploeggenoten onmogelijk zijn. Een ervan, Brahim Díaz, zegt zelfs dat hij op de eerste rij van de Benjamin Button-show mag genieten. Naar de man die van achter naar voren leeft en dus steeds jonger wordt.

Nu lijkt dat niet helemaal het geval. Tussen 2010 en 2012 speelde Zlatan ook al voor de ‘Rossoneri’ en een decennium verder lijkt er niet veel veranderd. De Zweed is nog altijd een garantie voor succes en scoort het ene na het andere doelpunt. De omhaal tegen Udinese was alweer zijn zevende doelpunt in de Serie A, waardoor de Zweed na vier duels topscorer is.

En Milan staat dus weer bovenaan, hoger dan het hoger aangeslagen Juventus, Inter en Atalanta Bergamo. In de Europa League is Milan na overwinningen op Celtic en Sparta Praag ook al dicht bij overwintering. Vanavond komt Lille in het San Siro op bezoek, de nummer 2 uit de groep.

Nu zei Zlatan eerder dat hij niet op donderdagavond speelt, want die is gereserveerd voor Europa’s tweede toernooi: de Europa League. Toch is dat voor Milan nu belangrijk. Vanwege eerdere Financial Fair Play-overtredingen ligt de club nog altijd onder het vergrootglas. Om het budget te verhogen is het zaak zo ver mogelijk te komen, alleen zo kan Milan straks écht weer top zijn.

Quote Waarom rennen als je ook kunt vliegen? Zlatan Ibrahimovic

Voor meer dan zeven miljoen euro per jaar kan de club daarvoor rekenen op de magie van Zlatan. Want ‘Ibracadabra’ kan nog altijd dingen, die anderen niet kunnen. Nadat hij tegen Udinese voor een omhaal zijn toverdoos weer eens opende, vroeg hij zich hardop af: ,,Waarom rennen als je ook kunt vliegen?”

Het is zoals we Zlatan eigenlijk al sinds zijn tienerjaren bij Ajax kennen. Zelfverzekerd, maar vooral een tikje mysterieus. Nadat hij dit voorjaar in Europa terugkeerde na een avontuur in Amerika bij LA Galaxy, is hij nog altijd niet aan het afbouwen. In wedstrijden, maar ook op Milanello staan zijn veelal jongere ploeggenoten versteld.

Dit is de Zlatan die we nog kennen van zijn tijd Juventus, Inter, Barcelona, Milan, Paris Saint-Germain en Manchester United. Europese top. Een zware knieblessure en recent zelfs corona kregen net als zijn leeftijd geen vat op hem. Sterker nog: op 39-jarige leeftijd kan hij nog altijd vliegen. Waarom zou hij dan ook rennen?

