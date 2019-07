Mahrez schiet Algerije naar finale Afrika Cup met vrije trap in extremis

Algerije kwam vijf minuten voor rust op voorsprong door een eigen goal van William Troost-Ekong, de in Haarlem geboren en getogen verdediger van Nigeria. De Nigerianen leken in de tweede helft niet in staat om nog gelijk te maken, maar in de 72ste minuut lukte dit toch nog via een strafschop van spits Odion Ighalo.



De halve finale in Cairo leek daarna af te gaan op verlenging, maar Riyad Mahrez dacht daar anders over. De linksbenige rechtsbuiten van Manchester City en de aanvoerder van Algerije schoot in de 96ste minuut prachtig binnen uit een vrije trap, precies zoals Robin van Persie dat ook deed namens Oranje tegen Ivoorkust op het WK 2006.