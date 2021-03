Makaay onder de indruk: 'Als Barça vanavond wint, ligt de titelrace helemaal open’

Winst vanavond op hekkensluiter Huesca en het gat met de koploper is nog slechts vier punten . ,,En die overwinning gaat er wel van komen, lijkt me”, stelt Roy Makaay, de oud-spits die zes jaar lang in Spanje voetbalde en de Primera División nog altijd nauwlettend volgt. ,,Ik ben erg onder de indruk van wat FC Barcelona de laatste tijd laat zien.”

Volgens Makaay speelt Koeman hierin een cruciale rol. ,,Het is natuurlijk niet des Barcelona's om met vijf verdedigers te spelen. Of drie, afhankelijk van hoe je dit systeem uitlegt”, zegt de 43-voudig international. ,,Toch heeft Ronald er behoorlijk succes mee. Het elftal stáát met Lionel Messi, die ondanks alle twijfels bij de seizoenstart weer gewoon topscorer is, en een middenveld waarin met Sergio Busquets, Frenkie de Jong en de jonge Pedri een goede balans is gevonden. En met talenten als IIlaix Moriba en Ansu Fati erbij, heb ik echt het gevoel dat Ronald aan iets moois aan het bouwen is.”

Bij winst vanavond op hekkensluiter Huesca gaat FC Barcelona (56 punten) rivaal Real Madrid (57) voorbij op de ranglijst. En daarmee zou de spanning in de top van de Primera División weer helemaal terug zijn. Temeer omdat de druk de laatste weken voelbaar is bij het lustig punten verspelende Atlético (63). ,,Ik zie het er wel van komen, ja, de titel voor FC Barcelona”, zegt Makaay. ,,Ondanks de uitschakeling tegen PSG hebben ze de Champions League, denk ik, met een behoorlijk gevoel verlaten gezien de prima eerste helft in Parijs. En het bereiken van de finale van de Copa del Rey - na de vijfde verlenging in 2021 - zal eveneens voor een boost hebben gezorgd. Dat zijn mooie signalen voor Ronald, zijn assistent Alfred Schreuder en Frenkie de Jong. De puzzelstukjes vallen allemaal in elkaar.”