Makaay: ‘Union Berlin-uit, ja, daar ga ik voor zitten’

Na vele weken zonder voetbal kunnen we komend weekeinde eindelijk weer los: de Bundesliga wordt hervat. Elke dag blikken we met een voormalig Bundesliga-speler vooruit naar de herstart van de competitie. Vandaag: Roy Makaay (45) die tussen 2003 en 2007 scoorde voor Bayern München.

Roy, we hebben je aan de lijn.

,,Haha ja, ik ben vaak in gesprek. Veel Spaanse collega’s van jou weten me deze dagen te vinden. Op 19 mei is het precies twintig jaar geleden dat we kampioen werden met Deportivo La Coruña. Een gigastunt was dat toen om met zo’n club kampioen van Spanje te worden. Daar gaan ze al die sportkranten eens lekker mee volschrijven. Ik word oud, zeg. Twintig jaar geleden alweer. Het was een prachtige tijd. Mensen zeggen wel eens: jullie waren het Leicester City van Spanje, een keer kampioen en al die topploegen achter je houden. Maar wij wonnen vier jaar achter elkaar een prijs. Na de titel ook nog de beker en twee supercups. Pijnlijk om te zien dat Deportivo nu onderaan bungelt op het tweede niveau van Spanje.’’

Ik belde je eigenlijk voor de herstart van de Bundesliga. Zin in?

,,Ja, toch wel. Iedereen snakt naar een potje voetbal op televisie. De liefhebber in mij ook. Al zal het ook maf zijn natuurlijk. Voetballen met al die restricties. Voor de spelers ook. Zonder publiek spelen is uiteraard al gek. Maar er is veel meer. Ze verblijven dagenlang in hotels. Apart eten op je eigen kamer. Met meerdere bussen naar het stadion. De spanning richting een wedstrijd gaat daardoor toch anders zijn. Je kunt er minder met elkaar naar toeleven. En dan natuurlijk nog de coronatesten die je als speler moet ondergaan. Maar goed, er ligt een doordacht plan. Dat kun je ook wel aan Duitsers overlaten. Als iemand daar dan mee solt zoals Salomon Kalou (hij gaf handen en filmde dat, red.) bij Hertha, dan wordt er direct hard ingegrepen.’’

Jouw Bayern wordt toch gewoon kampioen?

,,Daar ga ik wel vanuit. Maar dat was vanaf dag één eigenlijk al hoor. Je ziet maar weer dat een trainerswissel soms wél effect kan hebben. Hansi Flick doet het geweldig als opvolger van Kovac en heeft zelfs zijn contract verlengd. Als je ziet hoe Bayern speelde voordat de boel plat werd gelegd. Poeh, dat was indrukwekkend. Het was vooral genieten van Alphonso Davies. Wat een energie als linksback. Niemand kende hem, maar Bayern pikte hem op uit Canada. Ja, het liep echt als een trein. Ben benieuwd hoe we dat nu gaan oppakken.’’

We? Je voelt je nog betrokken bij Bayern?

,,Ja, natuurlijk. Dat heb ik bij al mijn oud-clubs. Ik kom nog altijd graag bij Bayern. Na mijn gedwongen vertrek begin dit seizoen bij Feyenoord als assistent-trainer had ik daar ineens weer tijd voor. Over Feyenoord: kijk, dat een club voor een nieuwe koers en nieuwe trainersstaf kiest, is niet zo erg. Dat gaat soms nu eenmaal zo. Maar ik vond het wel erg zuur dat ik in de krant moest lezen dat ik weg moest. Maar goed, het is gebeurd. Ik ben daardoor dus veel vaker bij Bayern geweest. Je kent het wel: als oud-speler voor de wedstrijd en in de rust een groep sponsors toespreken. Was hartstikke leuk om te doen. Bayern gaat heel goed om met oud-spelers. Zondag uit bij Union Berlin. Ja, daar ga ik voor zitten.’’