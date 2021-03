Makkelie zegt sorry, Portugese media foeteren op afwezige VAR

VAR ou não ver eis a questão. Letterlijk vertaald: ‘VAR of niet zien, dat is de vraag’. De kop in Record laat aan duidelijk niets te wensen over. En ook andere Portugese media zijn maar druk met woordspelingen over de VAR. Zoals A Bola, dat in koeienletters opende met SEM VAR GONHA, oftewel schaamteloos (sem vergonha in het Portugees). Of O Jogo: ‘VAR sweet VAR’.



Dat Makkelie en zijn assistent Mario Diks niet zagen dat de inzet van Cristiano Ronaldo de doellijn al was gepasseerd voordat Stefan Mitrovic de bal kon wegglijden, wil er in Portugal niet in. ‘Scheidsrechter berooft Portugal van overwinning in Belgrado’, kopt Correio da Manhã, over de goal die Portugal aan de 2-3 zege had geholpen.