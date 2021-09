Malen en Haaland met Dortmund langs Conference League-opponent van Feyenoord

Op 19 oktober gaat Dortmund op bezoek bij Ajax in de groepsfase van de Champions League. Union Berlin is twee dagen later de tegenstander van Feyenoord in de groepsfase van de Conference League. De returns van die confrontaties zijn begin november.

In de vijfde speelronde van de Bundesliga troffen beide clubs elkaar vandaag in het Signal Iduna Park. Bij rust had Borussia Dortmund een comfortabele voorsprong te pakken dankzij treffers van Raphael Guerreiro en topscorer Haaland.



In de tweede helft bracht een eigen doelpunt van Marvin Friedrich de thuisploeg op een 3-0 voorsprong. Maar Union Berlin gaf niet op. Via een benutte strafschop van Max Kruse in de 57ste minuut werd het 3-1 en in de 81ste minuut scoorde de net ingevallen Andreas Voglsammer de 3-2. Nog geen twee minuten later werd de hoop bij de bezoekers echter alweer de grond ingeboord door Haaland, die met zijn zevende competitietreffer voor het slotakkoord zorgde in Dortmund.