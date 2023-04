Malen in topvorm: Twee goals van de spits helpen Borussia Dortmund aan koppositie

Met video AC Milan blijkt opnieuw plaaggeest voor Napoli en haalt na 16 jaar weer halve finale Champions League

Hoewel Napoli een droomseizoen beleeft en afkoerst op de eerste Italiaanse titel sinds 1990, lijkt AC Milan de laatste weken de code gekraakt te hebben. Na een ruime zege (0-4) begin deze maand in de Serie A, bleken de Rossoneri ook in de Champions League te sterk. Een 1-1 gelijkspel in Napels was genoeg na de 1-0-thuiszege van vorige week.