Man United wint dankzij sterke slotfase, Van de Beek in de rust gewisseld

Premier LeagueManchester United speelde ruim een uur een zeer bedroevende wedstrijd op bezoek bij West Ham United, maar na de 1-1 van Paul Pogba keerden The Red Devils het duel helemaal om. United won uiteindelijk met 1-3 in Londen.

Donny van de Beek begon in de basis op bezoek bij West Ham United, maar hij werd in de rust alweer geslachtofferd door Ole Gunnar Solskjaer. Manchester United stond bij rust namelijk met 1-0 achter tegen West Ham United, dat via Tomas Soucek kort voor rust wist te scoren. Solskjaer vond dus dat hij na de eerste helft moest ingrijpen. Niet in de laatste plaats omdat Sebastian Haller, voormalig FC Utrecht-spits, ook nog een enorme kans op de 2-0 had gemist. Hij had de bal voor het intikken nadat hij doelman Dean Henderson had omspeeld, maar de international van Ivoorkust gleed uit op het moment dat hij wilde schieten. Daarmee hield hij de bezoekers uit Manchester in leven.

Volledig scherm Tomas Soucek viert zijn goal. © EPA

Met Bruno Fernandes in plaats van Van de Beek en Marcus Rashford in plaats van Edinson Cavani probeerde Solskjaer in de tweede helft iets te forceren, maar ook na rust was het West Ham United dat de eerste enorme kans kreeg. Jarrod Bowen kwam bij de tweede paal nipt tekort om de bal binnen te glijden.

Het verschil bleef zodoende slechts één goal en daarmee mocht Manchester United absoluut van geluk spreken. West Ham United sloeg zich na afloop voor het hoofd voor het missen van de kansen. Manchester wist de 1-0 achterstand namelijk binnen drie minuten helemaal om te buigen. Eerst was het Paul Pogba die met een prachtig schot de 1-1 maakte en drie minuten later zorgde Mason Greenwood ook voor de 1-2.

Volledig scherm Mason Greenwood maakt de 1-2. © BSR Agency

Toen Rashford in de 78ste minuut ook nog de 1-3 verzorgde, was de buit toch gewoon binnen voor Solskjaer en consorten. Van de Beek zag het vanaf de bank met lede ogen aan. De Nederlander kreeg de kans in het basiselftal, maar zag pas hoe het team na een uur spelen begon te draaien.

Door de zege stijgt Manchester United naar de vierde plek in de Premier League met negentien punten, twee punten minder dan koploper Tottenham Hotspur. The Red Devils wipten bovendien over West Ham United heen, dat door de nederlaag nu zevende staat met zeventien punten.

Volledig scherm Donny van de Beek. © EPA