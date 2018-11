'Manchester City bedriegt systematisch de UEFA’

Door Geert Langendorff



Het systematische bedrog komt in al zijn lelijkheid naar voren in een mailwisseling uit 2013. Manchester City had trainer Roberto Mancini vanwege tegenvallende resultaten vlak voor het einde van het seizoen op straat gezet. Door de torenhoge afkoopsom zou de club de regels van Financial Fair Play gaan overtreden. Daarop werd besloten het ontstane tekort van 11,3 miljoen euro op de begroting op illegale wijze weg te werken.



Clubs mogen van de UEFA niet meer geld uitgeven dan er binnenkomt via sponsors, tv-gelden, premies en stadionrecettes. Sjeik Mansour, de eigenaar van The Citizens, kon niet zomaar zijn oneindige reserves aanspreken om het gat te dichten. Dat deed hij volgens de interne documenten wel. Via een schijnconstructie werden de inkomsten van sponsors afkomstig uit de Verenigde Arabische Emiraten met terugwerkende kracht opgekrikt.