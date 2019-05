Manchester City grijpt titel na zege in Brighton op slotdag

Liverpool sloot een uitstekend seizoen in de Premier League af met een 2-0 overwinning op Wolverhampton Wanderers, dat als promovendus knap als zevende eindigde. De 97 punten die Liverpool dit seizoen verzamelde waren in 24 van de 26 voorgaande seizoenen in de Premier League genoeg geweest voor de titel, maar dit seizoen was Manchester City opnieuw niet te stoppen.



De club van de internationals Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum hoopte in de afgelopen maanden vergeefs op een misstap van de titelverdediger, maar Manchester City verloor sinds eind januari geen punt meer in de Premier League. De overwinning in Brighton betekende de veertiende competitiezege op rij voor City, dat in de kwartfinales van de Champions League nog wel pijnlijk werd uitgeschakeld door Tottenham Hotspur. Die club eindigt het seizoen als derde en kan zich nu, net als Liverpool, gaan richten op de Champions League-finale in Madrid op zaterdag 1 juni.