Manchester City haalt uit in Lissabon en bevestigt status van favoriet

Manchester City is na één wedstrijd al verzekerd van de kwartfinale van de Champions League. De ploeg van trainer Pep Guardiola liet in Lissabon niets heel van Sporting (0-5) waardoor de return een formaliteit wordt.

De Engelse kampioen was in Lissabon veel te sterk voor de ploeg die in de poulefase als tweede eindigde achter Ajax. City, de verliezend finalist van afgelopen seizoen in de Champions League, overklaste het Portugese elftal op alle fronten.

Sporting moest in september bij de start van de groepsfase in het eigen Estádio José Alvalade ook al een zware nederlaag tegen Ajax incasseren (1-5). De Portugese kampioen slaagde er desondanks in om Borussia Dortmund en Besiktas achter zich te houden in groep C en samen met het foutloze Ajax door te gaan naar de achtste finales. Gezien het grote krachtsverschil met Manchester City lijkt de return op 9 maart in Engeland een formaliteit te worden. Oranje-international Nathan Aké mocht in de slotfase nog even meedoen bij City.

Na iets meer dan een half uur spelen stond de ploeg van trainer Pep Guardiola al met 3-0 voor in Lissabon. Riyad Mahrez opende in de 7e minuut de score. De Algerijn tikte de bal binnen op aangeven van Kevin De Bruyne. Het doelpunt werd in eerste instantie afgekeurd, maar de VAR zag op de tv-beelden dat De Bruyne niet buitenspel stond.

Via twee doelpunten van de Portugees Bernardo Silva en een treffer van Phil Foden liep City voor rust uit naar 0-4. Aan het begin van de tweede helft schoot Raheem Sterling zijn 127e doelpunt voor City binnen, waarmee de aanvaller de top 10 van de topscorerslijst aller tijden van zijn club binnenkwam. Even daarvoor dacht Bernardo Silva zijn hattrick compleet te hebben gemaakt, maar het derde doelpunt van de oud-speler van Benfica werd op aangeven van de VAR afgekeurd vanwege buitenspel.

Manchester City nam in het laatste half uur gas terug, in de wetenschap dat plaatsing voor de kwartfinales al zo goed als zeker is.

