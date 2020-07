Manchester City heeft geen enkele moeite met zwak Newcastle

Fotoserie Terugblik: het trauma van de 7-1 bestaat niet in Brazilië

19:32 Het was zonder enige discussie dé uitslag van het WK voetbal 2014. Historisch, legendarisch, de ultieme vernedering. Op dinsdag 8 juli, vandaag zes jaar geleden, verloor gastland Brazilië met 7-1 van Duitsland, de latere wereldkampioen. AD-verslaggever Joost de Jong, woonachtig in Rio, was erbij. Toen en nu. Hij bracht het nationale trauma nog één keer in kaart. Tenminste, voor zover dat bestaat.