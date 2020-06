Manchester City hervat Premier League met zege op Arsenal, Liverpool nog even in de wacht

Manchester City kwam in de blessuretijd van de eerste helft op een 1-0 voorsprong via Raheem Sterling, die zijn eerste treffer van dit kalenderjaar maakte. Hij profiteerde van een slippertje van David Luiz. De Braziliaanse verdediger van Arsenal moest al na 24 minuten de geblesseerd geraakte Pablo Mari vervangen, nadat Granit Xhaka na zeven minuten ook al de strijd moest staken aan de kant van Arsenal.



Vijf minuten na rust werd de avond nog pijnlijker voor David Luiz, want nadat hij Riyad Mahrez naar de grond trok in het strafschopgebied moest hij met rood van het veld. Het was al zijn derde rode kaart in elf duels onder Mikel Arteta. Kevin de Bruyne benutte de strafschop namens Manchester City.



Invaller Phil Foden maakte er in de 92ste minuut nog 3-0 van namens City. De blessuretijd in het lege Etihad Stadium bedroeg liefst twaalf minuten, nadat City-verdediger Eric Garcia (19) een lange blessurebehandeling nodig had op het veld na een keiharde botsing met doelman Ederson.