Manchester City kan champagne koud zetten na zege op Crystal Palace, basisplaats Aké

Ligue 1 Botman deelt met Lille enorme tik uit aan Memphis en Lyon in titel­strijd

25 april Memphis Depay heeft zondag met Olympique Lyon een enorme tik te verwerken gekregen. In eigen huis ging Lyon in de topper tegen Lille OSC, met Sven Botman in de basis, in de slotfase pijnlijk onderuit: 2-3. Lille neemt daardoor de koppositie weer over van Paris Saint-Germain.