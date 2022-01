Manchester City kan nog verder afstand nemen van Chelsea

Nooit vertoond: arbiter fluit Afrika Cup-duel twee keer te vroeg af en moet onder begelei­ding het veld af

Mali won vanmiddag met 0-1 van Tunesië op de Afrika Cup, maar over die uitslag had niemand het achteraf. Het was de Zambiaanse arbiter Janny Sikazwe die de hoofdrol opeiste door tot twee keer toe de wedstrijd te vroeg af te fluiten.

12 januari