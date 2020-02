Manchester City komende twee seizoenen uitgesloten van Champions League-deelname

Manchester City mag dit seizoen nog wel gewoon blijven uitkomen in Europees verband. De huidige nummer twee van de Premier League neemt het in de achtste finales op tegen Real Madrid. De heenwedstrijd is op woensdag 26 februari in Madrid, de return op dinsdag 17 maart in het Etihad Stadium in Manchester.

Manchester City heeft zelf snel gereageerd op het nieuws. ,,Manchester City is teleurgesteld maar niet verrast door de aankondiging van vandaag door de UEFA-advieskamer. De Club heeft altijd geanticipeerd op de ultieme noodzaak om een ​​onafhankelijk orgaan en een proces te zoeken om het uitgebreide orgaan of onweerlegbaar bewijsmateriaal ter ondersteuning van zijn positie onpartijdig in overweging te nemen.

In december 2018 heeft de UEFA Chief Investigator publiekelijk de uitkomst en sanctie bekeken die bedoeld waren om naar Manchester City te worden gebracht voordat een onderzoek was begonnen. Het daaropvolgende gebrekkige en consequent gelekte UEFA-proces dat hij leidde, betekende dat er weinig twijfel was over het resultaat dat hij zou leveren. De Club heeft formeel een klacht ingediend bij de UEFA Disciplinaire instantie, een klacht die werd gevalideerd door een CAS-uitspraak.

Simpel gezegd, dit is een zaak geïnitieerd door de UEFA, vervolgd door de UEFA en beoordeeld door de UEFA. Met dit voorlopige proces zal de Club zo snel mogelijk een onpartijdig oordeel vellen en daarom in eerste instantie zo snel mogelijk een procedure bij het Arbitragehof aanspannen.”