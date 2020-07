Manchester City krijgt veeg uit de pan van CAS: ‘Schaamteloos gedrag’

Manchester City kreeg in eerste instantie een schorsing van twee jaar opgelegd van de UEFA, omdat de club in de boekhouding ruim 200 miljoen euro had weggemoffeld. De club zou in die jaren niet mee mogen doen aan Europees voetbal vanwege het overtreden van de Financial Fair Play regels.



Het CAS draaide deze schorsing echter terug, maar legde de club wel een boete van 10 miljoen euro op. Hoewel de UEFA dus een uitsluiting van twee jaar én een boete van 30 miljoen euro had geëist, vindt het CAS dat de boete een grote waarschuwing moet zijn voor andere clubs.



Het CAS heeft het in het eindverslag over een ,,ernstige overtreding, schaamteloos gedrag en een sterk afschrikmiddel.” Eerder gaf Karl-Heinz Rummenigge van Bayern München al aan het vreemd te vinden dat de straf werd teruggedraaid. ,,Ik hoor van verschillende bronnen dat de UEFA het niet goed heeft aangepakt. Ze hebben geen goed werk geleverd.”