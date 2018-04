Manchester City landskampioen na misstap stadgenoot United

Manchester City was onder leiding van 'Pep' Guardiola het hele seizoen al oppermachtig in de Premier League en verloor tot dusver slechts twee keer; met 4-3 van Liverpool en vorige week met 2-3 van United.



United moest winnen van hekkensluiter 'WBA' om in theorie nog kans te houden op het kampioenschap, maar die opdracht mislukte voor de ploeg van José Mourinho. Door een doelpunt van Jay Rodriguez in de 73ste minuut kon het feest in Manchester - bij The Citizens wel te verstaan - beginnen.



Vorige week kreeg City zelfs de mogelijkheid om thuis tegen rivaal ManU de vroegste kampioen ooit te worden in de Premier League. Na een 2-0 ruststand verloor de lichtblauwe formatie alsnog van de grote concurrent.



Het is voor Manchester City de vijfde landstitel. De laatste titel werd behaald in het seizoen 2013/14. Voor trainer Guardiola is het zijn eerste titel in Engeland. Hij won al wel de League Cup dit jaar. Met FC Barcelona werd hij drie keer kampioen van Spanje en in zijn tijd bij Bayern München loodste hij zijn team ook drie keer naar het kampioenschap.